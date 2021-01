Le Centre de Villégiature Jouvence ouvre ses installations aux visiteurs d'un jour

Bonne nouvelle pour les amateurs de plein air en Estrie.

Le Centre de Villégiature Jouvence situé dans le Parc national du Mont-Orford ouvrira ses installations aux visiteurs à compter du 23 janvier.

Il ne sera pas possible de profiter de l'hébergement, mais il sera possible pour une visite en bulle familiale de pratiquer des activités extérieures.

Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, il sera essentiel de réserver sa place en ligne au coût de 20 $ pour les 13 ans et plus et 15 $ pour les 5 à 12 ans (taxes et frais de réservations en sus) et ce sera gratuit pour les 0-4 ans.

Le coût d’entrée par personne inclut l’accès au site et le prêt d’équipement de plein air pour toute la famille. Les raquettes, skis de fond, trottinettes des neiges, parcours d’hébertisme et glissades sur tube sont inclus, en plus de la patinoire et des sentiers de randonnée. Il sera aussi possible de louer, pour un coût supplémentaire, des vélos à pneus surdimensionnés.

L’équipe d’animation de Jouvence sera sur place pour donner des conseils sur l’utilisation de l’équipement et guider les jeunes et les moins jeunes.