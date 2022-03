Le CIUSSS déploie des stratégies pour combler le manque de personnel

La direction du CIUSSS de l'Estrie CHUS a annoncé ce matin qu'elle souhaite mettre en place différents moyens pour répondre aux besoins de la population en termes de soins et de services, durement frappés par la pénurie de main d'oeuvre.

Le réseau de la santé est particulièrement touché par un manque d'employés en raison des services qui sont offerts 24 heures par jour, 7 jours par semaine et 12 mois par année. De plus, les types d'emplois au sein du réseau sont souvent très spécialisés, ce qui résulte ainsi en une difficulté de trouver du personnel qualifié.

Les besoins des citoyens en soins et services sont d'ailleurs plus importants qu'auparavant, ce qui ne facilite pas la tâche aux employés qui, souvent, doivent doubler leurs efforts en travaillant des heures supplémentaires.

Avec l'arrivée de l'été viennent également les vacances pour plusieurs employés du réseau. Bien que ces jours et semaines de repos soient bien mérités et nécessaires pour les travailleurs de la santé, cela apporte un poids supplémentaire pour le personnel qui doit compenser les heures de ceux et celles en vacances.

Le CIUSSS affirme qu'il travaille actuellement avec ses partenaires syndicaux pour assurer une qualité de vie agréable pour son personnel, et ce, dans tous ses établissements de l'Estrie. « Une multitude d’actions, dont l’augmentation de la rétention de la main-d’oeuvre et la diminution du temps supplémentaire obligatoire (TSO), permettront d’observer des résultats concrets sur le terrain », rapporte le CIUSSS.

« Avec les moyens que nous mettons en place quotidiennement, je crois fermement que nous parviendrons à garantir l’accessibilité aux services », soulignait ce matin Yann Belzile, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques du CIUSSS.

REPRISE DES ACTIVITÉS

Le CIUSSS souhaite également reprendre graduellement certaines activités. La direction rapporte notamment une diminution importante du nombre d'employés en isolement en raison de la COVID-19. Les hospitalisations de patients COVID sont également en baisse.

Ceci permet ainsi de reprendre des activités qui avaient été mises sur pause, soit par le délestage ou la modulation, aux pics des vagues de la pandémie.

En effet, les chirurgies non urgentes qui ont dû être reportées au cours des derniers mois peuvent graduellement être reprises. Le CIUSSS assure toutefois que le chirugies urgentes ont toujours été réalisées, sans exception.

« Depuis quelques jours, les activités chirurgicales reprennent de plus en plus, en passant d’un taux moyen de blocs opératoires ouverts de 60 % durant la 5e vague, à 76 % actuellement », soutient le CIUSSS.

Le taux d'ouverture des blocs opératoires de cet été devrait être similaire aux été antérieurs, avec près de 64% des 30 blocs opératoires d'ouverts en Estrie.

Présentement, 15 000 usagers sont toujours sur une liste d'attente pour une chirurgie.

De plus, les hospitalisations à Val-des-Sources reprendront dès la fin mai. Un total de 12 lits seront disponibles, dont 2 de soins palliatifs, pour des soins de courte durée. Rappelons que depuis le 6 août dernier, les hospitalisations à Val-des-Sources n'étaient plus possibles en raison du délestage.