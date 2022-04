Le CIUSSS MCQ lance une campagne de recrutement de familles d'accueil

Hier, le CIUSSS MCQ dévoilait que les signalements à la DPJ sont en hausse cette année en Mauricie-Centre-du-Québec.

En effet, ce sont 10 805 signalements qui ont été formulés en 2021-2022, alors que le nombre se situait à 9531 l'an dernier (2020-2021).

Vu cette situation, la campagne de recrutement nommée « Créer l'étincelle, devenir famille d'accueil » a été lancée par le CIUSSS ce matin.

Six familles ambassadrices de la région ont choisi d'être porte-paroles pour cette initiative, en racontant leurs témoignages, et ce, dans le but d'inciter davantage de foyers à accueillir, comme eux, des enfants qui en ont besoin. « Lorsque j'ai ouvert la porte de ma maison et que nous avons accueilli un enfant, j'ai su que j'avais pris la bonne décision », souligne Marie-Pier, ambassadrice de la campagne. Le projet est d'ailleurs mis sur pied dans l'objectif de répondre au besoin criant de familles d'accueil en Mauricie-Centre-du-Québec.

Les familles qui choisissent d'ouvrir leur chez-soi à des enfants jouent un rôle important dans la vie de celui-ci, souvent fragilisé par des événements survenus dans sa propre famille.

Pour l'occasion, Catherine Lemay, la directrice nationale de la protection de la jeunesse, Katrin Renée, intervenante, et Geneviève Rioux, présidente de la Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec, étaient présente afin de faire l'annonce du projet. Mme Renée a pris la parole au nom de ses collègues, qui sont derrière la campagne de recrutement de familles d'accueil.

Les personnes intéressées sont invitées à visiter la plateforme Devenirfamilledaccueil.ca.

Voici les 6 familles porte-paroles:

Marilène & Tarek



Luc & Gaetan



Jordane & Marc

Marie-Pier

Marijo & Patrick

Vanessa & Émilie