Le comité exécutif de la Ville de Sherbrooke composé uniquement de femmes

Pour une première fois, le comité exécutif de la Ville de Sherbrooke sera composé uniquement de femmes.

Danielle Berthold, conseillère du district de Desranleau et qui siégeait sur ce comité sous l'ancienne administration est nommée présidente du conseil municipal.

Annie Godbout conseillère du district de Rock Forest de même que les deux conseillères de Sherbrooke Citoyen, Laure Letarte-Lavoie du district de l'Hôtel-Dieu et Fernanda Luz du district du Carrefour sont les autres membres du comité.

Par ailleurs, les 17 personnes élues le 7 novembre dernier ont été assermentées lors d'une cérémonie mercredi soir au Théâtre Granada.

" Pour former le comité exécutif, j'ai équilibré expérience et nouveauté. J'ai également respecté les intérêts exprimés par les membres du conseil. En réunissant des femmes qui ont une diversité d'expériences et d'idées autour de la table, je m'assure que nous ferons cheminer les dossiers avec diligence." Évelyne Beaudin, mairesse.