Le conducteur d'une camionnette recherché pour conduite dangereuse

Le conducteur d'une camionnette blanche est recherché pour conduite dangereuse et délit de fuite.

L'événement est survenu vers 6 h 30 le matin du 23 août sur l'autoroute 10 Ouest à Magog.

Le fuyard a percuté plusieurs fois avec sa camionnette un autre véhicule.

L'automobiliste a été blessé lors de cet événement et son véhicule a subi des dommages importants.

Le véhicule est immatriculé au Québec.

Toute information en lien avec cet événement peut être transmise de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.



