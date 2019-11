Le CP achète la Central Maine and Quebec Railway

Le Canadien Pacifique prévoit acheter le chemin de fer de la compagnie Central Maine and Quebec Railway qui traverse entre autres Sherbrooke, Magog et Lac-Mégantic.

Les deux parties confirment que la transaction devrait être conclue d'ici la fin de l'année.

On ne connaît pas le montant déboursé par le Canadien Pacifique.

Le CP s'est engagé à respecter les engagements de la CMQR pour la réalisation de la voie de contournement à Lac-Mégantic.

« Cette acquisition stratégique donne au CP un véritable réseau ferroviaire pancanadien et une présence accrue dans l'est des États-Unis. Nous sommes confiants que cette transaction apportera des avantages à toutes les parties prenantes dans le futur. » - Keith Creel, président et chef de la direction du CP