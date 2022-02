Le CSS de la Région-de-Sherbrooke garde ses écoles ouvertes vendredi

Les écoles du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke sont ouvertes ce vendredi.

Le CSSRS précise " qu'il est possible que la décision ne reflète pas votre réalité. Si vous jugez la situation dans le secteur où vous habitez non sécuritaire pour votre enfant, il vous est possible de le garder à la maison pour la journée. Merci d’aviser l’école."

Certains circuits d’autobus dans les secteurs plus ruraux pourraient connaître des retards et même ne pas être effectués.

Les écoles du Centre de services scolaire des Hauts-Cantons sont toutefois fermées. Les services de garde demeurent ouverts. Fermeture aussi des écoles de la Commission scolaire Eastern Townships.

Rappelons que pour les élèves du centre de services scolaire des Sommets c'est congé, puisque c'est une journée pédagogique, mais les cours sont suspendus pour la journée pour tous les élèves de l’éducation aux adultes.

À Granby, les écoles du Centre de service scolaire du Val-des-Cerfs sont ouvertes.