Le Défi J’arrête j’y gagne! de retour

Alors qu’un bon nombre de Québécois souhaitent toujours renoncer au tabac, ce début d’année marque le retour de la 23e édition du Défi J’arrête, j’y gagne ! pour aider les fumeurs à écraser.

Le taux de tabagisme en Estrie a augmenté considérablement dans les dernières années et le Défi pourrait certainement aider la région à l’améliorer pour le mieux. Le Défi invite donc les fumeurs à s’engager à ne pas fumer pendant 6 semaines, soit du 7 février au 20 mars, un premier objectif réaliste.

Cette année, la campagne met de l’avant son tout nouveau porte-parole, le jeune et charismatique pharmacien Alexandre Chagnon, expert en santé numérique et fondateur de la plateforme Question pour un pro.

Les gens peuvent s’inscrire au Défi à defitabac.ca et ce, jusqu’au 6 février. Ils courront ainsi la chance de gagner le grand prix de 5 000 $ en argent comptant.

De plus, le Défi est fier d’élargir cette année ses actions de promotion et de soutien sur Instagram avec du contenu original, dont plusieurs capsules vidéo informatives. Tous les participants au Défi ont également accès à une panoplie d’autres outils de soutien gratuits dont un dossier personnel en ligne et un plan de préparation à personnaliser, des courriels d’encouragement, une communauté Facebook, la ligne J’ARRÊTE (1 866 527-7383), les centres d’abandon du tabagisme, le site JARRETE.QC.CA ainsi que l’aide par texto SMAT.