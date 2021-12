Le développement immobilier est en effervescence à Waterville en Estrie

Le marché immobilier est en forte croissance à Waterville en Estrie.

Depuis le début de l’année, pas moins de 22 habitations/logements qui ont été construits ou qui sont en processus de construction, et c'est sans compter les permis déjà en traitement pour 2022.

Sur les 43 nouveaux terrains qui seront disponibles en mars prochain dans le Domaine Champêtre, quinze ont déjà ont trouvé preneur. C'est le groupe Duval-Gaudreault qui est le promoteur de cet ensemble résidentiel.

L'ouverture de cette dernière phase vient soutenir la demande résidentielle et renforce le positionnement stratégique de Waterville comme étant la nouvelle banlieue de Sherbrooke.

« Le parachèvement du Domaine Champêtre tombe à point et viendra soutenir la demande pour des terrains constructibles. Il y a un engouement palpable pour Waterville. C’est notre proximité avec Sherbrooke et ce que nous avons à offrir, soit un milieu de vie près de la nature, convivial et animé, qui stimule autant cette demande. » - Nathalie Dupuis, mairesse de Waterville.