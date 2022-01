Le DG du Centre Culturel tire le rideau après 14 ans

Un chapitre important du Centre culturel de l'Université de Sherbrooke tire à sa fin. Le directeur général et artistique de la salle de spectacles, Mario Trépanier, quittera en juillet 2022.

Depuis 14 ans maintenant, le Centre culturel était dirigé par M. Trépanier. Des raisons personnelles et familiales expliquent entre autres son départ. « Ma conjointe a une opportunité d'emploi et elle-même avait fait des sacrifices pour moi il y a plusieurs années. J'avais le goût de lui retourner l'ascenseur, c'était à son tour », a-t-il admis.

Mario Trépanier a d'ailleurs fait carrière dans le milieu culturel de Sherbrooke pour plus de 35 ans. « C'est un bon moment je trouve pour me donner la chance de vivre autre chose, puis donner la chance aussi au Centre culturel, avec une nouvelle personne à sa direction, d'avoir une nouvelle impulsion pour la suite des choses. »

Il n'y a pas encore de projets à l'agenda de M. Trépanier après l'été 2022. « Pour moi, c'est une page blanche pour le moment, et je suis très confortable avec ça. Je vais être 100% dédié au Centre culturel, surtout avec la période difficile qu'on traverse, jusqu'à l'été 2022. » Le directeur général et artistique considère également prendre une pause lorsqu'il aura tiré sa révérance. « Je vais voir ce que la vie va m'apporter, et je reste ouvert à tout ce qui va se présenter à moi. »

Parmi ses plus grandes fiertés, il a entre autres souligné les rénovations importantes effectuées en 2014 au Centre culturel, dans le cadre du 50e anniversaire de la salle.

« C'est un moment marquant. C'est un joyau quand même qu'on a en Estrie, cette salle-là qui nous permet d'accueillir de très grandes productions comme Notre-Dame-de-Paris, par exemple. De l'avoir mise à niveau et de s'assurer qu'elle reste vraiment à son sommet encore pour plusieurs années, ça c'est un moment particulièrement important. »

Le Centre culturel vivra certainement un deuil après l'été prochain, mais Mario Trépanier s'assurera de préparer le terrain pour son successeur. « Naturellement, on doit vivre avec la pandémie, donc on a encore beaucoup de travail lié à toute la question de la relance post-pandémie. Il y a la préparation de la programmation pour la saison 2022-2023 qui me tient à coeur, donc il faut quand même préparer la suite. Naturellement, il y a plusieurs projets à l'intérieur du Centre culturel que je souhaite voir avancer », a-t-il conclu.

Avec les informations d'Amélie Paquette, Noovo Info