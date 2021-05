Le fédéral maintient l'échéancier de la voie de contournement à Lac-Mégantic

Le gouvernement fédéral assure que le projet de voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic sera réalisé dans les délais prévus.

Le ministère des Transports a tenu à faire une mise au point sur la situation.

La phase de construction devrait débuter au printemps 2022 et les travaux devraient être terminés en 2023, selon l'échéancier initial.

Le gouvernement du Canada et le Canadien Pacifique entameront la phase des plans et devis dans les prochaines semaines.

Les négociations avec les propriétaires concernés en vue de l'acquisition des terrains débuteront prochainement.

Dans les derniers mois, plusieurs étapes ont été franchies.

Des travaux d'ingénierie supplémentaires ont été effectués.

60 % de la facture sera assumée par le fédéral et 40 % par le provincial.

Cette voie de contournement est réclamée depuis la tragédie ferroviaire de juillet 2013 qui a fait 47 victimes.

" Il est très important pour moi de savoir que le projet de la voie de contournement avance, et surtout de savoir que les besoins des familles et citoyens de Lac-Mégantic, de Frontenac et de Nantes seront mis de l'avant. " La secrétaire parlementaire du ministre des Transports, Soraya Martinez Ferrada.