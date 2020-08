Le futur Lab-école de Shefford est maintenant dévoilé

Les concepts architecturaux des six futurs Lab-écoles sont maintenant connus.

Celui de Shefford est composé de cinq bâtiments lumineux de style champêtre où le bois est en évidence.

Le lauréat du concours d’architecture pour le projet de construction du Lab-École Shefford est le consortium Pelletier de Fontenay et Leclerc Architectes.

Ces concepts élaborés par l'architecte et enseignant Pierre Thibault, Pierre Lavoie et Ricardo Larrivée visent à donner une autre dimension aux bâtiments scolaires.

Le ministère de l’Éducation investira 18 millions de dollars pour la construction de l’École de Shefford qui aura 16 salles de classe et un gymnase double en plus d’offrir des espaces de rassemblement pour collaborer et manger.