Le Groupe Probex et Au Vent du Nord ouvrent une boutique à Sherbrooke

Le Groupe Probex et Bières Dépôts Au Vent du Nord annoncent leur récente association.

Un tout nouveau magasin spécialisé dans la vente en bière de microbrasserie et de plats préparés occupera dorénavant l’espace laissé vacant au 2273, rue Galt Ouest, à Sherbrooke, à la suite de la fermeture définitive de La Boutique, gérée par le Groupe Probex.

L’arrimage des objectifs des deux organisations s’est conclu de manière tout à fait naturelle, en alliant des valeurs humaines et des occasions d’affaires attrayantes.

« Nous, on est complètement emballés par ce projet-là! On y voit une occasion de faire du bien dans la communauté et de mettre de l’avant, dans une de nos boutiques, les talents de personnes avec certaines vulnérabilités. C’est le genre de place où j’aurais moi-même envie de magasiner ma bière » lance Nicolas Ratthé, copropriétaire de l’entreprise spécialisée en bières québécoises.

En plus de permettre aux stagiaires du Groupe Probex de développer des compétences et des habiletés au sein de différentes activités de ventes au détail, les deux organisations songent déjà à la manière dont des accords bière et nourriture pourraient être mises à profit afin d’offrir à leurs clients une expérience d’achat clé en main pour un bon repas complet.

La date de l’ouverture du nouveau magasin n’est pas encore déterminée, mais l’inauguration officielle est prévue dans les prochains mois.

(Avec la collaboration de la journaliste Josianne Lussier de Noovo Info)