Le magasin Musique Cité annonce sa fermeture d'ici la fin de l'année

Le disquaire indépendant Musique Cité de Sherbrooke fermera d'ici la fin de l'année.

C'est le propriétaire Jean-François Ouimet qui en a fait l'annonce sur la page Facebook du magasin qui a ouvert ses portes en 1958.

" Je ne crois pas qu’il y ait de bonne façon de faire ce genre d’annonce. Ce n’est pas non plus de gaité de cœur que j’en viens à cela. Ça fait longtemps que j’y pense. Ça fait longtemps que j’étire l’élastique du bon sens. Mais là c’est bel et bien le temps. 2022 sera la dernière année de Musique Cité. Je tire la plug. Qu’elle tâche ingrate, mais un moment donné il faut arrêter de rêver."

D'ici à ce que la date de fermeture soit annoncée, le magasin Musique Cité de la rue King Ouest continuera d’opérer normalement.