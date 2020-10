Le maire de Scotstown est décédé

La Ville de Scotstown est en deuil à la suite du décès de son maire, Iain MacAulay.

Il a perdu la vie, à son domicile, dans la nuit du 25 octobre.

Le 8 mars 2019, il avait été élu maire de Scotstown par acclamation lors d’une élection partielle.

M. MacAulay avait débuté sa carrière politique municipale en juillet 2010 alors qu'il s’est impliqué au sein de plusieurs organismes locaux et régionaux.

« Nous sommes très fiers d'avoir pu bénéficier de l'apport et de l'expertise de cet homme. Iain MacAulay était une personne fière de ses origines, de la mémoire Écossaise de plus en plus vivante à Scotstown et du travail accompli au cours des dernières années pour sa municipalité. » - Sylvie Dubé, mairesse suppléante de Scotstown.