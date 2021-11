Le masque reste obligatoire dans deux écoles secondaires de l'Estrie

Les élèves de la polyvalente Montignac de Lac-Mégantic doivent continuer de porter le masque en classe malgré les assouplissements qui entrent en vigueur aujourd'hui.

Il n'y a pas d'éclosion, mais un nombre élevé de cas de COVID-19 a été détecté dans les écoles primaires de la région.

Même chose pour les élèves de la polyvalente Louis-Saint-Laurent d'East Angus qui doivent porter aussi le masque en classe pour au moins deux semaines.

C'est la réouverture de l'école aujourd'hui.

Elle avait dû fermer ses portes en raison d'une éclosion.

Nouveaux assouplissements au Québec

Les élèves du secondaire n'ont plus à porter le masque en classe, sauf aux polyvalentes Montignac et Louis-Saint-Laurent.

Le masque n'est plus obligatoire dans les gyms pour les activités intenses avec une distanciation de deux mètres.

Le télétravail n'est plus obligatoire et les bars et restaurants n'ont plus à tenir de registre de leur clientèle.