Le père du jeune arbitre agressé prend la parole pour son fils

Depuis dimanche, la vidéo de l'abitre de 15 ans qui encaisse un violent coup de poing en plein match circule sur les réseaux sociaux. Bien que le jeune n'ait pas subi de blessure grave, il est encore loin d'oublier ce qui s'est passé, affirme le père de la victime.

Étant lui aussi arbitre, Dominic Tremblay ne peut s'empêcher de passer à travers toute une gamme d'émotions, allant de la colère à l'incompréhension. « C'est difficile d'accepter que ton jeune se soit fait savonné de cette façon-là parce qu'il faisait son travail », se désole-t-il.

Dimanche, le garçon de Dominic Tremblay escortait un joueur de 16 ans du Phoenix de Sherbrooke M18 vers la sortie de la patinoire lorsque les événements sont survenus. Alors qu'il quittait la glace, le hockeyeur s'est retourné vers la victime et a foncé droit vers lui. Deux coups de poing ont été dirigés vers lui, et un l'a atteint au visage. Le jeune a d'ailleurs été violemment propulsé sur la bande par son agresseur avant d'être frappé.

Les coéquipiers de l'assaillant et les autres arbitres sont rapidement intervenus pour mettre fin à l'altercation physique.

Heureusement, son garçon se porte bien physiquement. « Sa visière a encaissé le tout. Le premier coup, qui aurait pu être dangereux, a frappé la baie vitrée, mais le deuxième a frappé sa visière », raconte le père. C'est plutôt psychologiquement que son fils reste marqué. « Il est partagé entre les émotions de ce qui s'est passé et pourquoi c'est arrivé. »

L'adolescent a pris une pause des réseaux sociaux depuis l'incident. Voir la vidéo circuler ne fait qu'empirer son état.

En tant que parent, on ne s'attend pas à ça en allant chercher son enfant après un quart de travail. Les opinions de Dominic Tremblay et sa conjointe varient d'un moment à l'autre. « D'un côté, on passe par la colère et on se dit que [la violence] n'a pas sa place. Ensuite, on voit les vidéos et on comprend ce qui s'est passé et on se fait une autre tête », avoue-t-il.



UNE PLAINTE ?

Est-ce que la famille portera plainte ? L'option n'est pas écartée, mais il est encore trop tôt pour décider. M. Tremblay n'a pas parlé avec la police à ce sujet depuis que c'est arrivé.

Le comité disciplinaire de la ligue évalue présentement le dossier. « Mon garçon va être appelé à témoigner, et ensuite on va voir avec lui s'il a le goût de porter plainte ou s'il aime mieux tout arrêter ça là. On va l'écouter aussi là dedans, mais on va prendre quand même nos informations. »

Dans le cas d'une agression physique envers un officiel, le joueur écope généralement d'une suspension minimale d'un an. « Je n'ai pas de problème à ce que la sanction appliquée soit celle qui est écrite dans les livres de règlements », affirme M. Tremblay.

Ultimement, il souhaite que les événements servent de leçon pour le monde du hockey. Le père de l'ado agressé prévoit s'investir davantage dans la recherche de solutions pour éviter que de tels événements se produisent à nouveau dans l'avenir. Les joueurs, les entraineurs et les parents doivent être sensibilisés, supporte-t-il. « C'est d'amener une réflexion profonde là-dessus. »

Son fils devrait être de retour sur la glace jeudi soir pour arbitrer le match d'une ligue d'adultes, dont fait partie le grand-père du jeune. Dominic Tremblay sera également arbitre à cette partie et restera tout près de son fils. « Il m'a parlé qu'il voulait y aller jeudi soir. Est-ce que 5 minutes avant le match il va flancher ? Je ne sais pas. »

Voyez la vidéo de l'altercation physique : https://www.iheartradio.ca/energie/energie-estrie/nouvelles/video-un-arbitre-de-hockey-de-15-ans-agresse-par-un-joueur-du-m18-1.17360978