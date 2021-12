Le premier budget de l'administration Beaudin adopté à Sherbrooke

Le premier budget de l'administration de la mairesse de Sherbrooke Évelyne Beaudin a été adopté par les élus lundi soir.

Les propriétaires de maisons unifamiliales moyennes verront leur compte de taxes augmenter de 3 % en moyenne par année pour les quatre prochaines années à Sherbrooke.

La hausse représente environ 86 $ annuellement pour une maison évaluée à 259 700 $.

Pour les propriétaires d'immeubles de six logements et plus, la hausse sera de 4 % et les propriétaires de terrains vagues verront leur compte augmenter de 11,7 %.

Les abonnés d'Hydro-Sherbrooke verront leur compte augmenter de 2,6 % en avril 2022.

Les profits nets de cryptomonnaie anticipés pour 2022 sont de 10,1 M$. De cette somme, 2,3 M$ seront utilisés pour équilibrer le budget et 7,8 M$ seront versés dans le fonds de stabilisation.

Sherbrooke annonce la création d'un Secrétariat indépendant à la participation citoyenne, un appui financier pour la création du laboratoire d'innovation municipale à l'Université de Sherbrooke et prévoit de l'argent pour la revitalisation commerciale dans plusieurs secteurs de la ville.