Le nouveau pavillon du Cégep de Drummondville devrait être prêt en 2024

Après plusieurs années d'attente, le projet d'agrandissement du Cégep de Drummondville se concrétisera, a confirmé cet après-midi la ministre de l'Enseignement supérieur du Québec, Danielle McCann.

Afin de répondre à un manque d'espace au Cégep, qui a occasioné le refus de plus de 400 admissions, un important agrandissement sera effectué au bâtiment de l'établissement collégial.

En effet, celui-ci changera complètement d'allure avec l'ajout de 6300 mètres carrés sur cinq étages, majoritairement vitrés.

Cette nouvelle partie sera située à l'avant du bâtiment actuel, soit à la place du stationnement donnant sur la rue St-Georges.

Le directeur général du Cégep de Drummondville, Pierre Leblanc, salue la concrétisation du projet. « C'est une annonce historique, on est extrêmement heureux. C'est notre projet collectif, et notre rêve se réalise », s'est-il réjoui.

Le nouveau pavillon pourrait être accessible dès l'automne 2024, a affirmé le DG.

Des images avaient d'ailleurs déjà été dévoilées en début d'année par le Cégep de Drummondville.

Pour l'occasion, Mme McCann était accompagnée d'André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches et député de Johnson, et de Sébastien Schneeberger, député de Drummond‒Bois-Francs et leader parlementaire adjoint du gouvernement.

Cette annonce s'inscrit dans que le Plan québécois des infrastructures 2022-2032.

NOUVELLES INSTALLATIONS

Plusieurs nouveautés seraient prévues au sein de ce pavillon du Cégep, soit l'aménagement d'une cour intérieure comportant une aire de repos ainsi qu'une classe extérieure et du mobilier urbain.

Ces nouveaux ajouts seraient effectués en réponse à une demande formulée par la communauté du Cégep.

Courtoisie, Cégep de Drummondville. Vue de l'intérieur de la nouvelle partie du bâtiment du Cégep.

Le coût de ce projet n'a pas été défini. Des études devront être réalisées afin d'établir la valeur de l'investissement, de même que de le faire autoriser officiellement par le gouvernement.

AVENIR PROMETTEUR

Une hausse significative du nombre d'étudiants est prévue pour les prochaines années par le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec.

Le gouvernement s'attend à ce que ce projet d'agrandissement vienne stimuler la vie collégiale du Cégep de Drummondville. En 2028-2029, 2700 étudiants sont attendus au Cégep de Drummondville, selon la ministre McCann.

Pierre Leblanc, le directeur général du Cégep, en prévoit plutôt 3000. « La population de Drummondville continue de croître de façon importante. On y ajoute des programmes d'études pour répondre aux besoins du milieu. Il y aura aussi plus d'étudiants internationaux dans les prochaines années », a-t-il soutenu.

Ce sont plus de 2400 étudiants qui fréquentent les lieux chaque session.

Les appels d'offres pour la construction seront lancés dans les prochaines semaines pour une livraison du projet en 2024-2025.

Avec la collaboration de Yannick Rochette, Noovo Info