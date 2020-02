Le Salon Expo habitat de retour en février

La 38e édition du Salon Expo habitat de l'Estrie est à nos portes.

L'événement se déroulera su 13 au 16 février au Centre de foires de Sherbrooke.

Cette année, l'accent est mis sur l'ensemble des artisans du salon qui regroupera plus de 130 exposants, des conférences et mille et une idées pour vos projets de toutes sortes.

Les conférences aborderont différents sujets

- Relooker vos armoires et meubles

- Construction/Rénovation : Guide d'achat local facile !

- Installation des revêtements extérieurs de bois

- Vendre sans commission en 4 étapes

- Décorer pour un an ou pour longtemps !

20 nouveaux exposants

De nouveaux systèmes de toiles décoratives, des fournisseurs d'équipements de plomberie, des spécialistes en ébénisterie, un nouveau concept de cuisine BBQ extérieur et un kiosque d'information sur comment faire une transition énergétique sont parmi les nouveautés de cette année.



10 000 $ en prix

Chaque visiteur aura la chance de gagner 10 000 $ en prix. Deux personnes chanceuses remporteront l'un des prix suivants : un crédit-voyage de 5000 $ et une tournée de magasinage de 5000 $ chez les exposants participants.