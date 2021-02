Le Salon Priorité-Emploi Estrie passe en mode virtuel

Le Salon Priorité-Emploi Estrie s'adapte à la pandémie et passe en mode virtuel.

La 22e édition est programmée du 12 au 31 mars 2021.

Plus de 80 entreprises y participeront pour faire connaître les emplois disponibles.

De nouvelles activités s’ajouteront cette année. Une ligne téléphonique sans frais sera à la disposition des chercheurs d'emploi afin de les accompagner de façon plus personnalisée dans leurs démarches et deux journées de clavardage avec les employeurs sont prévues les 12 et 13 mars, de 8 h à 20 h.

Les établissements d’enseignement présenteront des programmes de formation qui répondront aux besoins réels du marché du travail actuel.

L'an dernier, le Salon Priorité-Emploi a été annulé en raison de la pandémie.