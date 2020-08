Le service d’épicerie en ligne de Metro maintenant offert à Sherbrooke

Le service d'épicerie en ligne de Metro est maintenant offert au supermarché Metro Plus Plouffe du boulevard Bourque dans le secteur Rock Forest.

Le service de livraison et de cueillette est soutenu par la plateforme en ligne Metro.ca.

Metro estime qu'un peu plus de 160 000 consommateurs des secteurs de Val-du-Lac, Deauville, Fleurimont et du centre-ville de Sherbrooke pourront profiter de ce service. La livraison se fait le jour même et pour garantir la fraîcheur, la commande des clients est transportée dans le camion de livraison avec zone tempérée, réfrigérée et surgelée.

Des employés sont formés afin de choisir les aliments les plus frais, comme les clients les choisiraient eux-mêmes.

Lancée en 2016, dans le Grand Montréal et dans les régions de Québec et de l’Outaouais, l’épicerie en ligne de Metro rejoint maintenant plus de 61 % de la population québécoise.