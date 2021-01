Le site archéologique Kruger 2 à Brompton dévoile ses secrets

Le site archéologique Kruger 2 découvert le long de la rivière Saint-François dans le district de Brompton à Sherbrooke commence à révéler ses secrets.

Les fouilles menées par l'équipe de l'archéologue Éric Graillon du Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke ont permis de trouver un foyer daté entre 9 000 et 9 500 ans qui constitue une structure rarissime, ainsi que plus de 900 outils et plusieurs milliers d'os calcinés.

Une exposition sera éventuellement organisée au Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke.

La protection de ce patrimoine exceptionnel sera assurée dans le cadre de l'Entente de développement culturel 2021-2023 entre la Ville et le ministère de la Culture et des Communications.