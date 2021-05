Le SPS ajoute 12 véhicules de patrouille hybrides à sa flotte

Le Service de police de Sherbrooke ajoute une douzaine de véhicules de patrouille hybrides à sa flotte.

L'organisation a profité du renouvellement d'une partie de l'ensemble de ses véhicules pour faire l'acquisition de douze Ford Explorer 2021.

Près du quart des véhicules du SPS est maintenant plus vert.

Les enquêteurs ont aussi à leur disposition quatre autres véhicules hybrides de marque Ford Fusion Energi.

Des véhicules "police pack "

Les 12 nouveaux véhicules Ford Explorer sont certifiés " police pack ".

Il s'agit d'une attestation donnée aux véhicules des corps policiers par la Police d'État du Michigan.

Ces véhicules seront dotés d'une suspension plus performante, de plus gros freins, d'un alternateur et d'une batterie plus puissants pour soutenir la demande électrique des nombreux accessoires.