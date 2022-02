Le SPS annonce la création de 2 nouveaux postes au sein de son équipe

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) annonce aujourd'hui la mise en place d'une nouvelle ressource dédiée exclusivement à la violence conjugale et intrafamiliale, de même que la création d'un nouveau poste permanent d'agent à la collecte des renseignements criminels à la division des enquêtes criminelles et de la sécurité des milieux.

Avec l'aide financière du ministère de la Sécurité publique, un enquêteur sera maintenant détaché uniquement aux dossiers en lien avec la violence conjugale et intrafamiliale. En ayant comme priorité les victimes, ce policier coordonnateur assurera un suivi serré des plaintes et enquêtes en cours.

L'agent exercera un suivi étroit avec les victimes et s'assurera avec celles-ci du respect des conditions de libération du conjoint ou de la conjointe violent ou violente en collaboration avec le CAVAC. Il exercera de plus le suivi des individus présentant un haut risque de récidive, et surtout en période de séparation. Il poser des actions concertées avec les partenaires afin d'accompagner favorablement les victimes, et ce, dans un court délai.

Le coordonnateur effectuera également diverses démarches policières adaptées afin que les dossiers soient menés de façon complète de la prise de plainte jusqu'au procès, et assurera la coordination des méthodes de travail novatrices en intervention dans le domaine. Finalement, il transmettre ses connaissances à ses collègues ainsi qu'aux partenaires venant de différents milieux , soit la justice, la santé, les services correctionnels, sociaux et communautaires.

AGENT À LA COLLECTE DE DONNÉES

Ce policier se joindra à l'équipe déjà en place au sein du bureau du renseignement criminel et pourra ainsi garantir la pérennité des opérations, le contrôle de la qualité, la rigueur et le respect des nombreuses obligations en regard à la surveillance des délinquants sexuels et des délinquants à haut risque. Le contrôle sera exercé en vertu de la « Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels ».

Ils pourront ainsi soutenir les enquêtes et la direction dans les orientations concernant la délinquance sexuelle et la supervision du registre national des délinquants sexuels. Le registre est un système de répertoriage des délinquants reconnus coupables d'une infraction sexuelle désignée. Ces individus font l'objet d'une ordonnance du tribunal les obligeant à se présenter aux autorités policières.

L'agent assurera plusieurs tâches, tel qu'un suivi serré, des visites sans préavis au domicile du délinquant, la validation des adresses, la vérification de l'exactitude des informations colligées et des conditions émises par le tribunal.