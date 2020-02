Le SPS recherche trois fraudeurs qui ont frappé en début d'année

Le Service de police de Sherbrooke est à la recherche de trois individus qui ont utilisé des cartes frauduleuses pour arnaquer des commerçants de Sherbrooke en début d'année.

Le 2 janvier vers 15 h 10, ils se sont présentés au 94 de la rue King Ouest pour acheter différents articles pour un montant de 679 $ avec 2 cartes de crédit fraudées et quelques minutes plus tard ils se sont rendus au Spoutnik de la rue King Est pour acheter avec les deux mêmes cartes de crédit, des consoles de jeux et des jeux vidéo pour un montant total de 2885 $.

Le 9 janvier 2020 vers 13h00, les 3 mêmes suspects se sont présentés au Vidéo Flash de la rue Gibraltar à Rock Forest. Ils ont acheté un PS4 et des cartes cadeaux d'une valeur de 774 $ avec une carte de débit au nom de Marcil Lavallée et avec une carte de crédit au nom de Michel Bluteau, ils ont acheté pour 370 $ de cartes cadeaux.



Quiconque ayant des renseignements pouvant aider à identifier ces personnes, est prié de communiquer au 819-821-555 et pour signaler de l'information aux policiers de façon anonyme pour ce crime vous pouvez contacter " Échec au crime au 1-800-711-1800 " ou via le site Web www.echecaucrime.com.