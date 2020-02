Le SPS recherche une adolescente de 13 ans

Le Service de police de Sherbrooke est à la recherche d'une adolescente de 13 ans disparue depuis le 26 janvier.

Maeva Gagnière-Bruneau pourrait se trouver à Sherbrooke ou Windsor.

La famille ainsi que le service de police de Sherbrooke ont des raisons de craindre pour sa sécurité.

Au moment de sa disparition, elle portait une tuque noire ou une casquette noir et brune, un pantalon de marque Adidas noir, un manteau kaki foncé et des espadrilles noires et bleues de marque Converse et elle avait un sac à dos gris.

Elle portait également plusieurs bagues aux doigts, dont une avec le logo d'un as de pique.

Description de la disparue



Sexe : Féminin

Teint : Pâle

Race : Blanc

Âge (±) : 13 ans

Yeux : Gris

Masse : 114 livres

Langue : Français

Cheveux : Châtain

Taille : 5' 5

Quiconque ayant des renseignements pouvant nous aider à retrouver cette personne, est prié de communiquer au : 819-821-5555. Pour signaler de l'information aux policiers de façon anonyme vous pouvez contacter " Échec au crime au 1-800-711-1800 " ou via le site Web www.echecaucrime.com.