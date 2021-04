Le télétravail propulse les ventes de l'entreprise Bestar

Le Groupe Bestar-Bush annonce des investissements de 6,5 M$ à son usine de Lac-Mégantic et à son siège social de Sherbrooke.

Ces investissements visent à soutenir sa production et assurer sa croissance.

Depuis un an, les ventes ont augmenté de 30% entraînant du même coup la création de 59 nouveaux emplois.

3,5 millions seront investis à l'usine de Lac-Mégantic afin d'augmenter la capacité de production.

L'entreprise qui se spécialise dans la production de meubles prêts à assembler a pris la décision de confier ses activités d'entreposage et de distribution au Groupe Robert.

L'espace libéré permettra d'installer une ligne de perçage automatisée et de l'équipement d'emballage et de manutention à la fine pointe de la technologie.

Cette transformation amènera la création de 26 nouveaux postes, dont 13 postes de distribution reconvertis dans la production.

Travaux d'agrandissement du siège social du boulevard de Portland à Sherbrooke permettront d'optimiser les espaces à bureaux.

La direction précise dans un communiqué que les opérations seront réduites durant les travaux, mais qu'aucune mise à pied temporaire n'est envisagée.

L'usine de Lac-Mégantic sera mise à contribution afin de maintenir la capacité de production.

" Ces investissements et l'intégration de tous ces nouveaux talents, majoritairement des postes de cadres professionnels et administratifs, visent à soutenir la croissance organisationnelle que nous vivons, propulsée par la hausse des achats en ligne exacerbée par le télétravail ", indique Édith Trachy, cheffe administration et direction financière.