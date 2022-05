Le terrain des Hells officiellement vendu, annonce le DPCP

Le terrain de l'ancien bunker des Hells Angels de Sherbrooke a été officiellement vendu, annonce le DPCP.

Le lot a été acheté pour la somme de 710 000$ par Dany Sévigny et René Roy, en leur nom personnel. Il s'agit d'une vente sans garantie légale, aux risques et périls des acheteurs.

Il y a plus d'un an, le DPCP avait mandaté un évaluateur pour définir la valeur réelle de la propriété. Celui-ci avait situé sa valeur à 538 000$. Le terrain avait ensuite été mis en vente, le prix ayant été modifié afin de suivre la fluctuation du marché immobilier.

Rappelons que le dossier a fait couler beaucoup d'encre, alors que la Ville de Sherbrooke, de même que plusieurs groupes citoyens, demandaient au DPCP de céder le terrain à titre gratuit aux fins de conservation.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) soutient que les profits générés par la vente seront partagés entre différents bénéficiaires, conformément à la loi et au décret applicables. Des montants seront entre autres remis au Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels et à des organismes communautaires dédiés à la prévention de la criminalité.

Les corps policiers qui ont participé activement à la confiscation du bunker des Hells recevront également des sommes d'argent ayant découlé de la vente du terrain.

En juin 2021, le bâtiment qui occupait le terrain de la rue Wellington Sud à Sherbrooke a été démoli complètement.

Avec les informations de Guillaume Cotnoir-Lacroix, Noovo Info.