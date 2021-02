Le test rapide ID NOW est maintenant disponible en Estrie

Le test rapide ID NOW de la COVID-19 est maintenant disponible en Estrie.

Les centres de dépistages de Sherbrooke et de Granby disposent de quatre appareils qui peuvent réaliser entre 50 et 100 tests par jour dans chacun des centres.

Le test rapide ID NOW est pour les usagers qui ont des symptômes évidents de la COVID-19 depuis moins de sept jours. Durant cette période, la charge virale est habituellement assez élevée dans les voies respiratoires pour être détectée par ce test rapide.

Le prélèvement est effectué dans la gorge ainsi que dans les deux narines plutôt que dans le nasopharynx comme pour le test conventionnel.

Il faut 2 à 3 heures heures après le prélèvement pour avoir le résultat, alors qu'il faut parfois attendre de 12 à 24 heures avec le test standard de laboratoire.

Chaque appareil peut traiter les résultats de trois à quatre usagers par heure.

" Pour contrôler la propagation de la COVID-19, le dépistage rapide des personnes infectées est un avantage pour gagner la bataille. ID NOW augmente le panier de techniques de dépistage disponibles dans notre région et nous aide à briser rapidement les chaines de transmission du virus." . - Jean Delisle, conseiller cadre Soutien à la coordination COVID-19 et enjeux organisationnels à la présidence-direction générale.