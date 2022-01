Légère baisse des collisions mortelles en Estrie en 2021

Légère baisse des collisions mortelles en Estrie et au Centre-du-Québec en 2021.

Le bilan annuel de la Sûreté du Québec indique qu'il y a eu 33 collisions mortelles l'année dernière comparativement à 34 en 2020.

Pour l'ensemble du Québec, il y a eu 262 morts.

La conduite imprudente, les excès de vitesse, la capacité de conduite affaiblie par l'alcool, les drogues ou la fatigue et l'inattention et la distraction sont les principales causes de ces accidents.

Soulignons qu'un peu plus de 20% des personnes mortes dans des collisions routières ne portaient pas la ceinture de sécurité.