Les aînés se sentent « abandonnés » par le fédéral

Lundi, les membres de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) Centre-du-Québec se sont réunis avec deux députés bloquistes afin d'échanger sur leur réalité et leur situation financière.

Le député de Drummond, Martin Champoux, la députée de Shefford et porte-parole du Bloc Québécois pour les Aînés, Andréanne Larouche, et une quarantaine d'aînés étaient présents à cette rencontre.

Les deux représentants du Bloc ont souhaité entendre les aînés sur différents sujets afin de trouver des solutions durables. « La déception et le mécontentement des aînés sont généralisés, et avec raison. Dans la circonscription de Drummond, tout comme dans celle de Shefford, les aînés se sentent abandonnés par le gouvernement Trudeau », affirme Andréanne Larouche.

En effet, la députée de Shefford soutient que le budget fédéral présenté la semaine dernière ne tient pas compte des besoins des aînés, « n'accorde ni les transferts en santé demandés par Québec et les autres provinces ni une augmentation de la pension de la Sécurité de la vieillesse pour tous les aînés. Encore une fois, le fédéral n'en fait qu'à sa tête. Il ne fait rien pour améliorer de manière permanente la réalité financière des aînés », souligne-t-elle.

Le député de Drummond est du même avis. « L'inflation actuelle, qui a atteint un sommet en trente ans, influence le coût de la vie et fragilise le pouvoir d'achat de tous les aînés, sans exception. Ces gens-là travaillent toute leur vie et au moment où ils devraient profiter d'une retraite bien méritée, voilà que le gouvernement, par sa négligence, les placent dans une situation de précarité financière. C'est immoral et inacceptable », a-t-il fait valoir.

La porte-parole du Bloc pour les Aînés les invite à signer sa pétition pour que le gouvernement hausse la pension de la Sécurité de la vieillesse dès 65 ans. Celle-ci est accessible en ligne jusqu'au 2 juin.

Une version papier est également disponible pour ceux qui le préfèrent, en communiquant avec le bureau de circonscription.