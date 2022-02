Les Atikamekw de Wemotaci mettent en demeure le gouvernement du Québec

La Première Nation Atikamekw de Wemotaci met en demeure le gouvernement du Québec, parce qu'elle considère ne pas être consultée de manière sérieuse pour l'octroi des baux de villégiature et pour l'exploitation forestière.

Deux ministères sont en cause par cette mise en demeure, soit le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles.

« L’ensemble des processus de consultation en cours ne sont que de la poudre aux yeux qui ne servent que les intérêts de Québec. Nous sommes consultés seulement en bout de piste alors que les décisions stratégiques ont déjà été prises. Le statu quo n’est plus acceptable et il est temps de revoir l’ensemble des processus », estime François Néashit, Chef du CAW, en conférence de presse.

Anaïs Elboujdaïni. François Néashit, Chef du Conseil des Atikamekw de Wemotaci (CAW)

La Première Nation entend déposer une poursuite devant les tribunaux si Québec ne réagi pas. Du côté des deux ministères, on ne commente pas le dossier pour l'instant.

Un texte d'Anaïs Elboujdaïni, Noovo Info