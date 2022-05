Les cadets de la SQ de retour dans les parcs et les quartiers

Dès la semaine prochaine, des cadets de la Sûreté du Québec (SQ) seront de retour pour une 12e année consécutive dans différentes villes et municipalités de l'Estrie.

Les étudiants et diplômés en techniques policières, embaûchés dans le cadre du Programme de cadets de la SQ, assureront une présence dans les quartiers et les parcs un peu partout sur le territoire. Ils se rendront également disponibles pour répondre aux questions des citoyens et effectueront de la surveillance et de la prévention auprès de la population.

La saison de ces aspirants policiers s'étale sur une période de 10 à 12 semaines pendant l'été. « Le Programme de cadets de la Sûreté du Québec constitue une expérience de travail enrichissante pour les futures policières et les futurs policiers. En effet, il se distingue par la qualité de la formation offerte aux cadets, ainsi que par l'encadrement dont ils bénéficient tout au long de la saison », affirme la porte-parole de la Sûreté du Québec, Audrey-Anne Bilodeau.

Dans la région de l'Estrie, les postes des MRC de Brome-Missisquoi, de Memphrémagog, de La Haute-Yamaska, du Val-Saint-François, de Coaticook, du Granit, des Sources et du Haut-Saint-François accueilleront des cadets pour la saison estivale.