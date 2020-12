Les chauffeurs d'Autobus des Cantons réclament des barrières de protection

Les chauffeurs des Autobus des Cantons réclament de meilleures mesures sanitaires.

Ils se sont rassemblés mercredi matin dans le stationnement du Carrefour de l'Estrie afin de lancer un message à la direction.

Ils veulent notamment l'installation de barrières de protection dans les véhicules pour protéger les chauffeuses et chauffeurs. Le syndicat affilié à la CSN conteste la décision de l’employeur de ne pas en installer.

"La majorité de nos chauffeurs a plus de 60 ans, on comprendra que leur stress de développer des complications est grand." - Stephen Gauley, du secteur transport scolaire de la FEESP.



Pourtant, tous les autres transporteurs de la région de l’Estrie qui ont des syndicats affiliés à la CSN ont procédé à l’installation de barrières en vinyle.

Les chauffeurs et chauffeuses des Autobus des Cantons doivent porter le masque et des lunettes de sécurité et avec le masque de la buée se forme dans les lunettes de sécurité ce qui rend la conduite moins sécuritaire selon le syndicat.