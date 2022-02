Les élus de Magog en faveur de l'appellation Cantons-de-l'Est

À Magog, les élus se sont prononcés en faveur de l’appellation Cantons-de-l’Est pour la région administrative 05, actuellement appelée Estrie. La proposition a été adoptée à l'unanimité et officialisée par résolution lors du conseil municipal de lundi soir.

Les élus se rangent ainsi derrière le sondage mené auprès de la population par la Table des MRC qui a recommandait l'appellation Cantons-de-l’Est pour son caractère plus distinctif, plus inclusif et avec une cohérence historique.

Le premier volet de la consultation écrite de la Commission municipale du Québec s'est terminé le 4 février. Une audience publique se tiendra en salle virtuelle le 23 février.

Trois audiences en personne auront lieu au courant du mois de mars à Sherbrooke, Granby et Lac-Mégantic. Les détails seront annoncés sur le site de la Commission municipale du Québec.

Le rapport de consultation de la CMQ est attendu à la fin du mois d'avril.