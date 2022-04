Les élus de Trois-Rivières en isolement brimés de leur droit de vote

Les élus de Trois-Rivières dénoncent l'incohérence entre les directives de la Santé publique et celles du gouvernement du Québec.

Certains conseillers municipaux se retrouvent isolés en raison de la COVID-19, tel que demandé par la Santé Publique. De ce fait, ils n'ont pu participer à la séance du conseil de Ville de mardi soir., tant en présence qu'à distance.

Ainsi, selon les directives de Québec, si un élu n'est pas présent physiquement, il ne peut prendre part aux discussions et aux votes.

En pleine 6e vague de COVID-19, les conseillers déplorent cette mesure, alors que depuis le début de la pandémie, les séances virtuelles étaient la norme.

« On constate l'incohérence totale concernant le fait de nous empêcher de siéger dans un contexte ou l'on peut représenter des risques de contamination, alors que l'on sait que c'est pour ça qu'on a mis en place le télétravail pour une question de Santé publique », a déclaré Pierre-Luc Fortin, conseiller du district des Estacades.

Des municpalités voisines sont également en désaccord avec cette mesure. De son côté, Geneviève Dubois, la mairesse de Nicolet, qualifie la situation de particulière. « Je suis un peu surprise de constater qu'on ne peut pas être en mode hybride. Je pense que la pandémie a un peu ouvert cette fenêtre-là. »

Malgré la situation, les conseillers absents étaient tout de même présents en virtuel, sans pouvoir participer aux échanges de la séance.

« Je ne suis pas dans l'incapacité de suivre même si je suis contagieux ou malade. Je suis capable de m'exprimer, de suivre mes dossiers quand même, alors je peux très bien faire le travail à distance. C'est certain que c'est difficile pour moi de ne pouvoir exercer mon rôle et de pouvoir voter et de ne pas pouvoir m'exprimer », a déploré Pierre-Luc Fortin.

Alors que les cas de COVID-19 augmentent, les conseillers municipaux souhaitent qu'il y ait des modifications au règlement le plus rapidement possible.