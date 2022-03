Les employés du Centre Frederick-George-Heriot sont à bout de souffle

Le Centre d'hébergement Frederick-George-Heriot de Drummondville est aux prises avec une importante éclosion au sein de ses employés et ses résidents. Ce lieu était « déjà problématique », selon Nathalie Perron, présidente du syndicat des professionnelles en soins en Mauricie et Centre-du-Québec.

Actuellement, sur un total de huit unités dans l'établissement, six d'entre-elles se trouvent en éclosion. Tant les employés que les patients sont affectés par la COVID, et un total de 81 cas ont été rapportés.

Les travailleurs de la santé ne sont pas épargnés. Plusieurs doivent se placer en isolement, et d'autres travaillent des heures supplémentaires pour compenser celles du personnel absent.

La situation perdure maintenant depuis plus de 10 jours.

La présidente du SPSMCQ, Nathalie Perron, rapporte que certains patients baignent dans leurs excréments pour plusieurs heures, ce qui est complètement désolant. « Ça a un impact sur la qualité des soins qu'on donne. Les gens sont dans leurs selles. »

Le syndicat a d'ailleurs fait une demande au CIUSSS Mauricie Centre-du-Québec afin qu'il puisse faire appel à du renfort auprès de la Croix Rouge, entre autres.

Dans les dernières semaines, environ huit employés de la Croix Rouge viennent prêter main forte au personnel, 7 jours sur 7.

TROP, CE N'EST PAS ASSEZ

L'un des enjeux les plus importants observés est celui qu'il n'y a pas de personnel supplémentaire. Dans une situation comme celle vécue présentement, il faut plus d'employés que ce qui est nécessaire au cas où plusieurs devraient s'absenter.

Ceci est toutefois bien loin d'être le cas au Centre d'hébergement Frederick-George-Heriot.

« Les gens qui rentrent travailler le matin dans une situation comme ça, ce n'est pas le fun. C'est décourageant quand tes patients pleurent parce qu'ils n'ont pas mangé et l'autre ne ''feel'' pas et que tu n'as pas eu le temps d'aller le voir... ou que tu as douze cloches qui sonnent en même temps », souligne Mme Perront.

Le CIUSSS a été contacté à ce sujet par notre salle de nouvelles et devrait fournir davantage d'informations sous peu.