Les événements et festivals sont à la recherche de bénévoles

Les événements et les festivals continuent de se confirmer les uns après les autres dans le Centre-du-Québec. Le manque de bénévoles frappe toutefois certaines équipes organisatrices, qui peinent à en trouver suffisamment.

La région aura certainement un calendrier d'activités bien rempli dans les prochains mois. Depuis l'assouplissement de la plupart des mesures sanitaires, les limites de capacité d'accueil maximales ont presque été entièrement retirées.

Bien que l'engouement soit présent chez les organisateurs d'événements, la pénurie de main-d'oeuvre se fait également sentir. En effet, ces activités dépendent pour la plupart de l'aide de personnes qui se portent volontaires pour prêter main forte.

C'est le cas d'Éric Lauzon-Duhaime, président de Drummond en Bière. Ce dernier soutient que son CA, composé entièrement de bénévoles, a été très impliqué dans l'organisaiton, et ce, même pendant la pandémie.

À chaque édition, une cinquantaine de personnes viennent donner un coup de main d'année en année pour le festival. Or, pour cette édition, M. Lauzon-Duhaime ne sait pas à quoi s'attendre. « C'est sur qu'on a une petite crainte que nos bénévoles ne reviennent pas. C'est certain qu'il faut rebâtir quelque chose que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas été présent. »

Le président de Drummond en Bière reste optimiste, malgré tout. « Je crois que les gens vont vouloir venir tripper avec nous et nous donner un coup de main pendant les trois jours de l'événement », a-t-il conclu.

DES CHÊNES-TOI

Cette année, plus de 11 000 coureurs sont attendus pour la course Des Chênes-toi. Afin que cet événement soit possible, il faudrait 350 bénévoles.

À pareille date aux autres années, cette édition est celle où il y a le plus d'inscriptions. « Après deux ans d'arrêt, il faut repartir la machine. On est à la recherche de bénévoles puisqu'on est la deuxième plus grosse course au Québec », a indiqué Yann Lanoie, co-organisateur de la course Des Chênes-toi

Depuis le tout début, l'événement est organisé par les 5 mêmes personnes. « On veut vraiment faire en sorte que les gens reviennent à la course Des Chênes-toi comme c'était avant, avec nos 350 bénévoles et nos 11 000 coureurs. On est positifs, on est à 1000 inscriptions aujourd'hui. »