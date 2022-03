Les Inouk du Cégep de Granby joueront au profit de la santé mentale

Les Inouk du Cégep de Granby termineront leur saison régulière ce samedi et ont souhaité disputer leur dernier match en appui à la santé mentale.

Dans le cadre du mouvement #INOUKSANTÉMENTALE, 50% des revenus aux guichets du 26 mars seront remis à la Fondation du Centre hospitalier de Granby (CHG).

Les fonds amassés serviront à soutenir un projet en santé mentale destiné aux jeunes en milieu scolaire de la Haute-Yamaska.

De plus en plus de jeunes sont touchés par des enjeux de santé mentale dans le monde du sport et dans la société. Les dernières années ont été vécues difficilement par de nombreux jeunes, devant constamment s'adapter au changement.

C'est donc pourquoi l'organisation a lancé le mouvement #INOUKSANTÉMENTALE en décembre 2021 avec plusieurs partenaires. « On s’implique dans le projet #INOUKSANTÉMENTALE pour lutter contre la démotivation. Nos équipes collaborent au projet, car nous croyons fermement à l'importance de la prévention et du soutien », explique Richard Morasse, initiateur du mouvement.

Inouk du Cégep de Granby

Avec les fonds amassés, des conférences et des ateliers seront organisés au sein des écoles afin de sensibiliser les jeunes à cette maladie et de leur fournir des outils et du soutien adaptés. Des conférences pour les parents pourraient également être prévues à cet effet.

« Le mouvement #INOUKSANTÉMENTALE est une initiative innovante de grande importance, elle sera une voix forte auprès de nos jeunes. La Fondation du CHG est très fière de la vision humaine des Inouk et est très privilégiée d'avoir la chance de participer à ce mouvement de sensibilisation, de prévention et de promotion de la santé », soutient Suzanne Surette, directrice générale de la Fondation du CHG.

Si tous les billets du Centre sportif Léonard-Grondin sont vendus, cela représenterait 2500 spectateurs. Les laisser-passer se vendent au coût de 12$, ce qui rapporterait plus de 15 000$ à la Fondation du CHG.

La communauté est donc invitée à se procurer des billets au www.inouk.ca ou au bureau de la Fondation du CHG, situé à l’Hôpital de Granby. Le match débutera dès 19h à Granby.