Les Journées de la persévérance scolaire sont lancées en Estrie

Les Journées de la persévérance scolaire sont plus importantes que jamais en cette période de pandémie.

Jusqu'au 19 février, la Table estrienne de concertation interordres en éducation et le Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie se mobilisent pour les succès scolaires des jeunes.

Les deux organismes souhaitent que la population prenne un moment pour célébrer la résilience et la capacité d’adaptation exceptionnelle des jeunes qui doivent faire des efforts chaque jour avec la COVID-19.

Près d’un an après le début de la pandémie, 70 % des parents québécois sondés par la firme Léger pour le compte du Réseau québécois pour la réussite éducative estiment que leurs enfants se sentent motivés face à leur cheminement scolaire.

Par contre, l'enquête révèle que la motivation est plus basse chez les jeunes du secondaire, chez les jeunes de 17 et 18 ans et ceux issus de familles dont le revenu est plus faible.

" C’est une année de défis pour nos élèves. Nous avons toutes les raisons du monde d’être fiers d’eux." - Christine Hudon, coprésidente de la TECIÉ et du Projet PRÉE.

Rendez-vous virtuels

Afin de soutenir ses partenaires en réponse aux enjeux de la pandémie, le Projet PRÉE profite des Journées de la persévérance scolaire pour lancer les Rendez-vous virtuels de la persévérance scolaire.

Du 15 au 19 février, cinq événements quotidiens sous forme de webinaires gratuits auront lieu pour outiller le personnel enseignant, les intervenants jeunesse et famille de tous les milieux, ainsi que les parents.