Les motoneigistes devront encore patienter quelques semaines en Estrie

Les clubs de motoneige de l'Estrie sont impatients d'entamer la saison. En raison du manque de précipitations de neige dans la région, les sentiers ne sont pas encore accessibles pour les amoureux de ce sport d'hiver.

Marc Lachance, vice-président de développement des sentiers au Club de motoneige Harfang de l'Estrie, explique que le radoucissement des températures qui s'annonce dans les prochains jours repousse le surfaçage des sentiers. « On était sensé sortir les surfaceurs hier mais, avec le redoux qu'il annonce ces temps-ci, on a choisi de ne pas les sortir », soutient-il.

À chaque année, l'Estrie ne lance pas ses saisons de motoneige avant le mois de janvier, souligne M. Lachance. « Avec le manque de neige en ce moment, ça va ressembler à ça aussi cette année. »

Les récentes annonces de nouvelles mesures sanitaires n'affectent peu ou pas les clubs de motoneige. Toutefois, la réduction de capacité de 50% des espaces intérieurs pousse le Club à adopter une plus grande gestion dans ses refuges pour motoneigistes, qui doivent se soumettre aux mêmes règles que dans les restaurants et les commerces.

Le Club de motoneige Harfang de l’Estrie détient 600 droits de passage, 190 km de sentiers et près de 200 traverses de route, qui sont tous entretenus régulièrement par plus de 40 bénévoles d'année en année. En Estrie, ce sont plus de 2000 km qui sont accessibles aux passionnés de la motoneige, couverts par 14 clubs partout dans la région.