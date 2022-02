Les organismes communautaires dénoncent leur sous-financement

Toute la semaine, des milliers de groupes communautaires de partout au Québec vont soit déclencher la grève ou effectuer des moyens de pression. Mercredi, des groupes iront remettre des pénalités aux députés de la CAQ de la région sous forme de cartons rouges .

Plus d'une centaine d'organismes communautaires de l'Estrie vont profiter de la semaine nationale de fermetures et de grèves qui se déroulera de manière rotative 21 au 24 février pour protester contre leur sous-financement.

Il manque actuellement 50 millions en Estrie pour combler les besoins selon Claudelle Cyr, directrice du Regroupement des organismes communautaires. " À ce rythme, nous allons droit dans le mur! Des groupes ferment temporairement, cessent d'offrir certaines activités ou services, ou encore diminuent leurs heures d'ouverture, c'est du jamais vu! "

Le manque chronique de financement depuis plus de 30 ans, la pénurie de main d'oeuvre, l'essoufflement des employés, les problématiques de plus en plus complexe, la précarité et la détresse font craindre le pire pour les prochaines années.

Le prochain budget, qui devrait être déposé d'ici la fin mars, en est un pré-électoral. " Lors de son élection, la CAQ s'était engagée à mieux soutenir le milieu d'action communautaire autonome dès son premier mandat. C'est donc le budget de la dernière chance! ", concluent en cœur, Claudelle Cyr et Marilou Lépine-Gougeon, coordonnatrice de la Table ronde des organismes volontaires d'éducation populaire de l'Estrie.