Les paramédics de Granby sont à bout de souffle

Les paramédics de Granby doivent dorénavant transférer certains patients jusqu'en Mauricie, une situation qui est inquiétante pour les travailleurs du préhospitalier du Québec dans la région.

Le réseau de la santé de l'Estrie vit difficilement les effets de la pandémie sur les services qu'elle peut offrir à la population depuis les dernières semaines. La situation dans les hopitaux se complexifie de jour en jour. Hier, on rapportait 444 nouveaux cas dans la région et 100 hospitalisations en lien avec la COVID-19. De plus, 1300 travailleurs de la santé sont absents étaient absents mardi. Le milieu paramédical n'y échappe pas: les paramédics de Granby doivent maintenant transférer certains patients atteints de la COVID-19 jusqu'en Mauricie afin qu'ils reçoivent les soins nécessaires.

« Dans le lot de nos appels, il y a beaucoup de cas de COVID positifs à transférer. Nous, notre corridor de transfert, c'est Sherbrooke, et Sherbrooke commence aussi à déborder. Notre prochain corridor --on en a fait un à date-- c'est Trois-Rivières », a déclaré Jean Papineau, président de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec (FTPQ) à Granby. Ce dernier a d'ailleurs souligné que les équipes utilisées pour effectuer ces transferts sont des paramédics qui devraient être sur le terrain, plutôt que sur la route pour un aller-retour à Trois-Rivières.

La FTPQ de Granby est à bout de souffle: plusieurs efforts pourraient être consacrés ailleurs, selon son président. « On est dans un niveau où c'est dangereux, effectivement. Moi, de répondre à un appel qui est une priorité 1 et que ça prend 45 minutes, ou qu'un transfert urgent est demandé et que ça prend desfois une heure, vous comprenez qu'au bout du compte, c'est un patient qui va payer le prix », a-t-il admis.

De plus, M. Papineau a indiqué que des travailleurs ont également reçu des résultats positifs à la COVID-19 récemment. Depuis, la FTPQ éprouve une certaine difficulté à les faire remplacemer sur le terrain pour la durée de leur absence. « Des bris de service comme on vit présentement, jamais je n'ai vu ça à Granby. C'est très inquiétant », a-t-il conclu.

Avec les informations d'Alexandra Paré, Noovo Info