Les randonneurs pourraient être limités au mont Pinacle en Estrie

Le nombre de randonneurs pourrait être limité au mont Pinacle. La municipalité de Coaticook et le parc Harold F. Baldwin travaillent sur différents scénarios. Une décision sera prise à la fin mars.

Les randonneurs pourraient devoir réserver leur place avant de se rendre à la montagne.

Le mont Pinacle est tellement populaire, et par moment il y a surcharge, et des randonneurs se retrouvent hors des sentiers, ce qui a un impact sur la végétation et l'érosion

L'an dernier, une tarification de 6 $ a été mise en place pour les non-résidents de la MRC, ce qui a permis de diminuer l'achalandage. 42 000 personnes ont marché sur la montagne en 2021, comparativement à 52 000 en 2020.

Le parc Harold F. Baldwin travaille aussi sur un projet pour ouvrir les sentiers dès l'hiver 2023.