Les rendez-vous pour le vaccin AstraZeneca s'envolent en Estrie

Un peu plus de 7000 Estriens de 45 à 55 ans ont pris rendez-vous, hier, pour obtenir le vaccin AstraZeneca.

À ce jour, près de 22 800 Estriens ont pris rendez-vous pour obtenir le vaccin AstraZeneca.

Des milliers de doses de ce vaccin sont disponibles.



Voici les dates pour la prise de rendez-vous d'ici le 26 avril.



- Sherbrooke : 26 avril et sans rendez-vous tous les jours de 17 h à 20 h

- Granby : 22 et 26 avril

- Val-des-Sources : 26 avril

- Cowansville : 24 avril

- Lac-Mégantic : 23, 24 et 26 avril

- Windsor : 21, 25 et 26 avril

- East Angus : 22, 23 et 24 avril

- Coaticook : 21 et 26 avril