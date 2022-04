Les signalements à la DPJ en hausse dans la région

Un récent bilan du CIUSSS MCQ a dévoilé que 10 805 signalements ont été faits à la DPJ en 2021-2022, alors que le nombre se situait à 9531 l'année précédente. Il s'agit donc d'une hausse de 13,4 %.

Or, le nombre de signalements retenus par la DPJ ont eux aussi augmenté cette année afin de suivre la tendance à la hausse des appels traités. 3724 signalements ont été retenus en 2020, et 3922 en 2021, soit 5,3% de plus.

Cette croissance est en partie attribuable à la pandémie, notamment en ce qui a trait à la hausse de l'anxiété dans certaines familles quant aux finances, aux pertes d'emploi ou au logement, par exemple.On rapporte également davantage de consommation d'alcool ou de drogues. Finalement, la hausse des signalements peut s'expliquer entre autres par l'isolement chez les jeunes, avec l'école à distance ou l'interdiction de se rassembler.

ENFANTS EN ATTENTE

Le nombre d'enfants en attente que leur dossiers soient pris en charge ou d'une place en famille d'accueil a grimpé de 62,9 % (144) en une année. En date du 31 mars, 373 enfants étaient en attente en 2021-2022, alors que l'année précédente, ce chiffre était plutôt à 229.

Le délai moyen entre le signalement et l'évaluation s'est allongé dans la dernière année. Actuellement, un enfant doit attendre en moyenne 38,5 jours avant que son dossier soit évalué, alors qu'en 2020-2021, le délai était plutôt de 21,42 jours. Le CIUSSS soutient toutefois que ce temps moyen est semblable à celui avant la pandémie, alors qu'il se situait à 36,92 jours en 2019-2020.

L'organisation affirme par ailleurs que les situations urgentes sont toutes traitées dans l'immédiat et que le délai d'attente moyen de 38,5 jours ne concerne pas ce type de dossiers. « L'attente concerne davantage les situations moins urgentes pour lesquelles des services autres peuvent être offerts pour assurer la sécurité et le développement des jeunes », peut-on lire dans un communiqué.

Une vigie de la liste des situations en attente d'évaluation est d'ailleurs effectuée « pour réviser la priorisation au besoin et assurer l'intervention dans les situations les plus à risque. »