Les spectacles prévus cet été au Mont-Orford sont reportés en 2021

La série de grands événements incluant les spectacles de Marc Dupré et Steve Hill, qui devait avoir lieu cet été au pied du Mont-Orford, est reportée à l'été 2021 en raison de la pandémie.

Pour des raisons de santé et sécurité autant pour les spectateurs que pour les organisateurs et les travailleurs, le Mont-Orford et son partenaire les Productions du Palais se résignent à prendre cette décision.

Nouvelles dates en 2021

Les spectacles de AMÉ et Marc Dupré sont donc reportés au 11 juin 2021. Le lendemain, Steve Hill and The Devil Horns, The Franklin Electric et Bobby Bazini seront en spectacle.

Les artistes et les dates de spectacle pour les deux autres week-ends d’événements prévus seront annoncés prochainement.

Pour ceux et celles qui avaient acheté un billet pour l’une ou les deux soirées de spectacle de juin 2020, celui-ci sera valide pour le même spectacle en 2021. Il suffira de respecter la programmation sélectionnée lors de l’achat.

« C’est en effet dommage de devoir reporter nos événements, toutefois, nous sommes très heureux de pouvoir conserver notre programmation du premier week-end pour l’année 2021 ! » - Simon Blouin, Directeur général de la Corporation Ski & Golf Mont-Orford.