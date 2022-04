Les tarifs des camps de jour de Trois-Rivières en hausse de 40%

Les camps de jour de la ville de Trois-Rivières coûteront 40% plus cher cet été.

Pour la saison estivale, ceux-ci passeront de 175$ à 245$ pour le premier enfant. La tarification sera ensuite préférentielle pour les autres enfants. On parle de 2$ de plus par jour comparativement à 2021.

« C'est qu'on vient faire quand même un rattrapage sur une situation qui occasionnait par exemple l'utilisation de places qu'on disait fantômes. Il y a des gens qui payaient pour l'ensemble de la saison et en profitaient peut-être une semaine ou deux, sous le prétexte que ça coûtait le même prix qu'un camp d'une autre organisation. Il fallait corriger ça pour permettre à plus de gens d'avoir accès au camp de jour », explique Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières.

L'augmentation est due notamment à l'inflation. La ville assurera 60% des coûts et 40% devront être déboursés par les parents.

« On parle d'un tarif quotidien de 7$. Je trouve que c'est plus qu'abordable. Derrière tout ça, il y a la fameuse question : est-ce qu'on peut tout s'offrir ? Le monde voudrait que tout soit gratuit... à un moment donné, il y a des coûts pour tout », soutient Pierre Montreuil, conseiller municipal district du Carmel. « Il faut les assumer et la ville en assume quand même 60% de ces coûts-là. »

C'était dans les cartons de la Ville l'an dernier. Cependant, elle ne voulait pas étouffer les familles en raison de la pandémie. Malgré cette hausse, Trois-Rivières ne figure pas parmi les villes les plus dispendieuses de la province.

Les détails entourant les inscriptions seront communiqués prochainement par la Ville et seront réalisés en ligne dès le mercredi 25 mai prochain.