Les urgences des hôpitaux de l'Estrie sont sous pression

Les urgences de l'Estrie sont sous pression.

À part Coaticook et l'Hôpital et le CLSC et Centre d'hébergement d'Asbestos où le taux d'occupation est sous les 50 %, les autres urgences affichent complet.

Le taux d'occupation est de 100 % à Fleurimont et de 123 % à l'Hôtel-Dieu.

À Magog, il y a douze patients sur civière alors que la capacité est de sept.

À l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins, le taux d'occupation est de 144 %, de 115 % au Centre hospitalier de Granby et de 100 % au CSSS du Granit.

La direction du CIUSSS de l'Estrie - CHUS demande aux citoyens d'éviter de se présenter aux urgences si leur état de santé ne nécessite pas d'intervention urgente.

De prioriser la ligne Info-Santé, de consulter un pharmacien ou son médecin de famille.

Le taux d’occupation actuel aux urgences est attribuable à diverses raisons comme la présence de personnes en attente d’hospitalisation ou d’hébergement à plus long terme.